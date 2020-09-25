Курс рубля
- Рубль рухнет через месяц - эксперт
- Доллар продолжил рост за счет рубля
- Курс доллара рухнет к концу года - финансисты
Во французском внешнеполитическом ведомстве заявили, что утечка подробностей разговора двух президентов Владимира Путина и Эммануэля Макрона невозможна. И добавили, что началось расследование.
Содержание беседы лидеров в МИД Пятой республики обсуждать не стали. Отметили только то, что в разговоре были затронуты разные вопросы, в том числе – о безопасности.
В заключение французское дипведомство добавило, что контакты представителей двух стран продолжатся. И общение по-прежнему будет идти "в духе открытости и требовательности", цитирует РИА "Новости".
О деталях телефонного разговора двух президентов говорят не впервые. Ранее в Кремле бурно отреагировали на публикацию одного из зарубежных СМИ деталей этой беседы.
Путин и Макрон общались 14 сентября, напоминает РИА ФАН. Они обсудили ситуацию в Белоруссии и затронули вопрос о Навальном. Как позже сообщило одно из СМИ, российский президент подорвал самолюбие французского словами о блогере.
Повторно вводить пропускной режим в столице пока не планируют
Автор обращения из России решил проверить "на вшивость" уважаемую организацию