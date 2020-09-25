Незалежная решила финансово надавить на Россию

Украина не сможет отвоевать Крым. Это признал замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны Сергей Кривонос. Но он уверен, что способ вернуть полуостров под управление Киева есть.

Сейчас Украина уже ведет одну войну – с Донбассом. Воевать на два фронта она не сможет – "материально-технического потенциала" не хватит, пояснил Кривонос в эфире телеканала "Дом". Но, по его мнению, есть бескровный способ вернуть Крым. Для этого нужно убедить третьи страны усилить санкции против России.

"Выводить Россию этими санкциями на такой уровень, чтобы (встал) вопрос – или отдадут Крым, или они останутся "без штанов",

– пояснил свою идею замглавы СНБО. При этом нужно укреплять вооруженные силы, чтобы Киев при необходимости мог поддержать свою линию "силовыми методами", указал Кривонос.

Ранее аналитики сделали вывод, что вооруженное столкновение России с Западом если начнется, то именно из-за Крыма. Сами крымчане отказываются обсуждать с Киевом даже теоретическую возможность возвращения под украинскую юрисдикцию.