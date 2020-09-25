Курс рубля
- Рубль рухнет через месяц - эксперт
- Доллар продолжил рост за счет рубля
- Курс доллара рухнет к концу года - финансисты
Власти Украины продолжают бороться с российскими ресурсами. Ранее украинцам запретили доступ ко многим сайтам, однако жители страны смогли обойти запрет благодаря специальным приложениям. Однако теперь это может стать причиной проблем с законом.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что у граждан будут проблемы, если они продолжат пользоваться российскими ресурсами и распространять российский контент, передает РИА "Новости".
"О всех этих пользователях будем иметь понимание, они будут все на учете находиться и если они дальше будут распространять российский контент на Украине, то они будут иметь определенные проблемы непосредственно с нашей полицией и нашими силовыми структурами", – рассказал Данилов.
Ранее Украина вновь пыталась заблокировать мобильное приложение "Вконтакте".
Где сейчас живет оппозиционер и в каком статуте, неизвестно, отмечает эксперт
Из-за всплеска заболеваемости в столице будет действовать частичный карантин