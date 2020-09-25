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Москва предложила Вашингтону заключить пакт о ненападении в киберпространстве. Это исключит риск глобальной конфронтации в цифровой сфере, которая сегодня считается одной из главных угроз. Существующие между двумя странами политические разногласия не должны мешать взаимодействию по вопросам международной информационной безопасности (МИБ), настаивают в РФ.
Программа, предложенная Кремлем, состоит из 4 пунктов.
Обращаясь ко всем странам, президент РФ Владимир Путин предложил выработать глобальный договор, подписавшие который страны примут на себя обязательство не наносить первыми удар в компьютерно-информационном пространстве.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал обвинения США в адрес России в попытке повлиять на американских избирателей. При этом в Европе Москву обвиняют в кибератаке на бундестаг и угрожают санкциями.
В России снова начало расти число зараженных COVID-19, а между тем приближается сезон гриппа и простуд
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