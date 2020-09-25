Еще в список попали более ста человек

МИД Эстонии решил наказать Белоруссию и расширил против страны перечень граждан, которые попадают под санкции. Теперь им запрещен въезд в Эстонию.

К прошлому списку, принятому в конце августа, добавились еще 98 человек. Причиной, почему Эстония решила принять такие меры в отношении этих граждан назвали "центральную роль в фальсификации выборов в Белоруссии". С 25 сентября этого года по 30 августа 2025 им будет запрещен въезд на территорию страны.

"У прошедшей в эту среду так называемой инаугурации не было демократической легитимности, а Эстония не признает Александра Лукашенко президентом. Призываем официальные власти Белоруссии незамедлительно прекратить насилие против белорусского народа и требуем безусловного освобождения всех задержанных",

– заявил эстонский глава МИД Урмас Рейнсалу.

Также свой санкционный список в отношении Белоруссии расширили в Латвии и Литве.