В Праге заявили о коварных кознях региональных политиков с помощью Кремля

Москва с Пекином пытаются оказать влияние на чешские органы управления. Такое заявление сделал глава контрразведки Чехии Михал Коуделка. РФ и КНР, считает он, не ограничивают себя в способах воздействия, не придерживаясь "никаких рамок".

Также Коуделка отметил, что на территории Чехии действуют "враждебные государства", которые делают ставку на представителей региональных властей и лиц из "академической среды". При этом чешские субъекты выстраивают свои собственные внешнеполитические отношения, а их характер остается неясным. До политических деятелей "краевого уровня" довольно нелегко доносить информацию о том, какие риски в этом заключаются. А главы регионов, в свою очередь, после этого начинают формировать политическую элиту.

При этом Коуделка добавил, что представители академических кругов должны вести диалог "с заграницей".

"По этой причине у них тоже имеются высокие риски, так как иностранные спецслужбы используют их открытость, чтобы получать необходимую информацию", – добавил глава чешской контрразведки.

Росссийская сторона, в свою очередь, многократно опровергала обвинения со стороны Праги в попытке влияния на внутриполитические процессы других стран. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что такого рода заявления голословны. А глава российского МИД Сергей Лавров напомнил, что подтверждающих эту информацию фактов нет, передает РИА "Новости".

Не так давно стало известно, что чешский МИД на протяжении полутора месяцев скрывал арест дипломата из России. Предлогом для задержания стала попытка чиновника приобрести патроны для винтовки.