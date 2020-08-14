Чехия скрыла задержание российского дипломата

Чехия скрыла задержание российского дипломата
Фото: Jaroslav Ozana/CTK/www.globallookpress.com
Его подозревали в закупке вооружения для спецопераций в Европе

Больше полутора месяцев МИД Чехии скрывал задержание российского дипломата. Еще в июне гражданина РФ взяли за попытку приобрести патроны для винтовки, причем, как считают чешские правоохранители, нелегально. 

О задержании стало известно из эфира "Чешского радио". Кроме патронов дипломат, по версии журналистов, покупал и другие боеприпасы, какие – не уточнили. Сообщается, что задержанный был сотрудником военного отдела российского посольства. 

"Работал ли он одновременно на одну из российских спецслужб, не ясно, равно как и конкретное использование боеприпасов", – отметили в Чехии. 

Подозревают, что россиянин хотел закупить вооружение, чтобы снабдить им "русскоязычный преступный мир" в Европе, либо для непосредственного использования в спецоперациях. 

Мужчину уже отпустили, поскольку он обладает дипломатической неприкосновенностью. Сразу после этого он отправился в Россию, сообщило радио. 

В чешском МИД комментировать эту новость не стали. 

Недавно в России задержали журналиста Ивана Сафронова. Подозревают, что он передал Чехии данные, представляющие государственную тайну.

Евгения НАГОРСКАЯ

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