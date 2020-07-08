Замешана Чехия: в деле Сафронова - новые подробности

Замешана Чехия: в деле Сафронова - новые подробности
Иван Сафронов. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
В Праге отказались комментировать задержание журналиста

Советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова подозревают в работе на чешские спецслужбы. Об этом рассказал журналистам его адвокат Иван Павлов.

Следствие заявило, что бывший журналист "Коммерсанта" передал секретные данные, пишет РИА "Новости". Глава чешского МВД Ян Гамачек это дело комментировать отказался. Его слова приводит издание Denik N.

Сафронова арестовали до 6 сентября по делу о госизмене, ему грозит до 20 лет тюрьмы. Его защита собирается обжаловать заключение.

Сам советник Дмитрия Рогозина свою вину отрицает и связывает задержание со своей журналисткой деятельностью.

В том, что Сафронов работал на спецслужбу НАТО, сомневаются и бывшие коллеги. Журналисты вступились за  него, опубликовав материал, где отметили его преданность России.

В Роскосмосе заявили, что Сафронов не имел доступа к государственной тайне.

Карина СИРАЗОВА

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