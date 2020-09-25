Незалежная считает, что ее некая программа в отношении российского региона станет проверкой для Запада

Деятельные умы киевского режима в духе бывшей профессиональной деятельности нынешнего президента страны Владимира Зеленского оповестили о небывалых планах насчет российского Крыма. Так, в стенах министерства иностранных дел Незалежной созрел план пригласить Россию для участия в международной платформе по "деоккупации Крыма от Российской Федерации".

Об этом сообщила первая замглавы МИД Украины Эмине Джеппар (она же Джапарова) в интервью иноагенту "Радио Свобода", которое финансируется из средств конгресса США.

"Мы пригласим Россию принять участие в этой платформе. Конечно, мы понимаем, видя их страусиную позицию все 6 лет, как они выкручивают ситуацию, абсолютно цинично ведут себя по отношению к Украине и международному праву, поэтому надежд, что Россия примет участие в этой платформе, немного", – заявила пани Джеппар.

Она отметила, что одной из задач создания данной организации является отслеживание того, что там, т.е. на полуострове, такое происходит.

По ее словам, произошедшее в Крыму и в Донбассе в 2014 г. – это нарушение "миропорядка", установленного после Второй мировой войны. В восстановлении справедливости, подчеркнула дипломат, заинтересован не только Киев, это "тест для западных стран".

Напомним, об идее организации платформы по "деоккупации" нашего региона пани Джапарова сообщала в июле текущего года. Она говорила, что Киев намерен к работе организации привлечь западных союзников. В этом же месяце глава МИД Украины Дмитрий Кулеба пригласил участвовать в "деоккупации" Крыма Польшу.

