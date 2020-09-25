В Европе встали на защиту России по вопросу санкций

Страна не видит причин для ввода новых мер против Москвы

В применении новых санкций в отношении России из-за инцидента с Навальным нет необходимости, считает венгерский премьер Виктор Орбан. Он счел все подобные заявления проявлением "неразумной" политики. 

Орбан заявил, что жесткими нужно быть с Россией в военном плане, а в сфере торговли необходимо сотрудничество. Однако, если Евросоюз все же будет настойчив по поводу новых санкций в отношении Москвы, в Венгрии готовы рассмотреть подобную инициативу, пишет РИА "Новости". 

Напомним, после случая с "отравлением" Навального в Европе стали активно призывать к ответным мерам в отношении России. ЕС заявляют, что страну нужно наказать, хотя никаких доказательств причастности Москвы к инциденту предоставлено не было. 

Евгения НАГОРСКАЯ

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