Помешало лишь одно: Абэ рассказал о срыве мирного договора с Россией по Курилам

Помешало лишь одно: Абэ рассказал о срыве мирного договора с Россией по Курилам
Владимир Путин и Синдзо Абэ. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Страны уже были готовы заключить соглашение, но вмешалась третья сторона

Подавший в отставку премьер-министр Японии дал интервью в котором выдал некоторые подробности переговоров с Владимиром Путиным по Курильским островам. Он заявил, что в 2016 году российский лидер во время визита в страну был намерен незамедлительно решить этот вопрос. Однако больше всего страны были близки к мирному соглашению в 2018 году. 

Абэ рассказал изданию "Никкэй", что во время визита в Сингапур два года назад между странами было четкое стремление к примирению по вопросу Курил. 

"Было ощущение, что мы приближаемся к переговорам, содержание которых было бы направлено уже на заключение",

приводит перевод его слов РИА "Новости". 

Однако этому помешал Вашингтон. Абэ объясняет, что в тот период отношения между Россией и США серьезно обострились. По его словам, противостояние между странами, которое набрало оборот после присоединения Крыма к российской территории, и сыграло ключевую роль в том, что так и не удалось прийти к миру с Россией по Курилам. 

Абэ ушел в отставку 16 сентября из-за проблем со здоровьем. На его место пришел Ёсихидэ Суга, который заявил, что намерен продолжать политику своего предшественника по вопросу принадлежности островов. Однако после вступления в должность нового премьера раскритиковали в Японии как раз из-за проблем с Курилами. 

Евгения НАГОРСКАЯ

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