Курс рубля
- Рубль рухнет через месяц - эксперт
- Доллар продолжил рост за счет рубля
- Подобного не было с 2016: курс евро перевалил за 91 рубль
Подавший в отставку премьер-министр Японии дал интервью в котором выдал некоторые подробности переговоров с Владимиром Путиным по Курильским островам. Он заявил, что в 2016 году российский лидер во время визита в страну был намерен незамедлительно решить этот вопрос. Однако больше всего страны были близки к мирному соглашению в 2018 году.
Абэ рассказал изданию "Никкэй", что во время визита в Сингапур два года назад между странами было четкое стремление к примирению по вопросу Курил.
"Было ощущение, что мы приближаемся к переговорам, содержание которых было бы направлено уже на заключение",
– приводит перевод его слов РИА "Новости".
Однако этому помешал Вашингтон. Абэ объясняет, что в тот период отношения между Россией и США серьезно обострились. По его словам, противостояние между странами, которое набрало оборот после присоединения Крыма к российской территории, и сыграло ключевую роль в том, что так и не удалось прийти к миру с Россией по Курилам.
Абэ ушел в отставку 16 сентября из-за проблем со здоровьем. На его место пришел Ёсихидэ Суга, который заявил, что намерен продолжать политику своего предшественника по вопросу принадлежности островов. Однако после вступления в должность нового премьера раскритиковали в Японии как раз из-за проблем с Курилами.
Каким же образом ситуация будет развиваться на самом деле, станет понятно уже достаточно скоро
Из-за всплеска заболеваемости в столице будет действовать частичный карантин