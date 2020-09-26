"Какой ужас": в России высказались о "смертельной угрозе" Украине

"Какой ужас": в России высказались о "смертельной угрозе" Украине
Фото: Alexei Nikolsky/Kremlin Pool/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
В Незалежной испугались сближения Москвы и Минска

Российский сенатор Алексей Пушков высмеял заявление украинского главы МИД Дмитрия Кулеба о том, что сотрудничество между Россией и Белоруссией несет за собой серьезный риск для Украины. 

Напомним, накануне Кулеба заявил, что Александр Лукашенко сделал выбор в пользу России, за которым последует укрепление сотрудничества между странами. В таком случае для Украины последуют "зашкаливающие" риски, однако в чем именно они будут заключаться он не пояснил. 

Дипломат выразил сожаление, что Лукашенко решил не допускать к урегулированию ситуации в Белоруссии "международных посредников". 

Пушков заявил, что другого исхода и быть не могло, а на что при этом надеялась Украина – непонятно. 

"Глава МИД Украины усмотрел смертельную угрозу в сближении Москвы и Минска: какой ужас, Лукашенко выбрал Россию и Путина! Неужто Кулеба ждал, что он выберет Киев в качестве своей опоры?!", – написал сенатор в "Твиттере".

Он отметил, что в случае, если бы Лукашенко выбрал бы Украину, то это стало бы безумием. В первую очередь потому, что у Киева нет ни денег, ни влияния на международной арене, а во-вторую потому, что страной управляют США. 

В комментариях люди отметили, что лишь за одну "подставу" с вагнеровцами Киев приобрел презрение, причем не только у Белоруссии. 

Евгения НАГОРСКАЯ

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