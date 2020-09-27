Курс рубля
- Рубль рухнет через месяц - эксперт
- Доллар продолжил рост за счет рубля
- Подобного не было с 2016: курс евро перевалил за 91 рубль
Министерство обороны Азербайджана распространило видеозапись, на которой, как утверждается, происходит нанесение ударов с воздуха по военной технике ВС Армении.
Очередная эскалация конфликта между Ереваном и Баку произошла в воскресенье утром в регионе нагорнокарабахского конфликта.
В подписи к данному видео, размещенном на ютуб-канале Минобороны Азербайджана, указано, что на нем "представлен момент уничтожения боевой техники противника".
Как сообщла Генпрокуратура страны, 14 мирных жителей ранены на линии соприкосновения, пишет телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти".
Ранее три видеозаписи "уничтожения азербайджанских вооружений" распространило Минобороны Армении.
В России призвали стороны прекратить столкновения
Из-за всплеска заболеваемости в столице будет действовать частичный карантин