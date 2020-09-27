Азербайджан опубликовал видео ударов по позициям ВС Армении

Запись распространена Минобороны Азербайджана

Министерство обороны Азербайджана распространило видеозапись, на которой, как утверждается, происходит нанесение ударов с воздуха по военной технике ВС Армении.

Очередная эскалация конфликта между Ереваном и Баку произошла в воскресенье утром в регионе нагорнокарабахского конфликта.

В подписи к данному видео, размещенном на ютуб-канале Минобороны Азербайджана, указано, что на нем "представлен момент уничтожения боевой техники противника".

Как сообщла Генпрокуратура страны, 14 мирных жителей ранены на линии соприкосновения, пишет телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти". 

Ранее три видеозаписи "уничтожения азербайджанских вооружений" распространило Минобороны Армении.

Руслан ЭСЕРОВ

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