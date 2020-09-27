Курс рубля
- Рубль рухнет через месяц - эксперт
- Доллар продолжил рост за счет рубля
- Подобного не было с 2016: курс евро перевалил за 91 рубль
617 новости
Премьер-министр Армении Никол Пашинян позвонил президенту России Владимиру Путину из-за боевых действий его страны с Азербайджаном в районе Нагорного Карабаха.
Об этом сообщил Кремль. Путин выразил серьезную озабоченность из-за возобновления широкомасштабных боестолкновений.
Оба лидера отметили, что необходимо сделать все возможное, чтобы не допустить эскалации конфликта и прекратить огонь.
О том, что произошло с на границе Армении и Азербайджана, "Утро.ру" рассказывало ранее.
В России призвали стороны прекратить столкновения
Из-за всплеска заболеваемости в столице будет действовать частичный карантин