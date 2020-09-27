Премьер Армении позвонил Путину из-за конфликта в Нагорном Карабахе

Президент России выразил озабоченность сложившейся ситуацией

Премьер-министр Армении Никол Пашинян позвонил президенту России Владимиру Путину из-за боевых действий его страны с Азербайджаном в районе Нагорного Карабаха.

Об этом сообщил Кремль. Путин выразил серьезную озабоченность из-за возобновления широкомасштабных боестолкновений. 

Оба лидера отметили, что необходимо сделать все возможное, чтобы не допустить эскалации конфликта и прекратить огонь. 

О том, что произошло с на границе Армении и Азербайджана, "Утро.ру" рассказывало ранее. 

Полина ИВАНОВА

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