Что случилось сегодня: последние новости на 27 сентября

Что случилось сегодня: последние новости на 27 сентября
Фото: Russian Look/www.globallookpress.com
Главные новости в России и в мире - в обзоре "Утро.ру"

Громким событием воскресенья стало обострение конфликта между Арменией и Азербайджаном в районе непризнанной республики Нагорный Карабах. Подробности этой ситуации, а также другие новости, рассказывает "Утро.ру".

Конфликт в Карабахе 

  • Утром стало известно о боевых действиях между Баку и Ереваном. Обе стороны обвинили друг друга в эскалации конфликта и ввели военное положение. Среди мирного населения есть пострадавшие и жертвы. 
  • Премьер Армении Никол Пашинян выступил с обращением к народу, предупредив об угрозе распространения конфликта на другие регионы Кавказа. 
  • Политолог в комментарии "Утро.ру" сообщил, что причина сегодняшних событий – в провокации третей стороны, а конфликт так быстро не закончится. 

Политика

  • Президент Франции Эммануэль Макрон публично заявил о том, что его белорусский коллега Александр Лукашенко должен уйти с поста главы Республики. 
  • В России же разглядели в тайной инаугурации Батьки сигнал президенту РФ Владимиру Путину о независимости первого. 
  • Известный эксперт считает, что в последнее время США не просто так нападают на Россию и угрожают санкциями. Политолог полагает, что Вашингтон готовится к настоящей войне с Москвой. 

Жизнь 

  • Российский сенатор рассказал, как могли бы увеличиться пенсии. По его мнению, необходимо избавиться от "серых" зарплат.

Шоу-бизнес

  • В воскресенье стало известно сразу о двух трагических событиях. Так, скончался заслуженный артист России Владимир Носачев. 
  • Умер и актер "Антикиллера" Никита Логинов. 
  • Однако есть и хорошая новость. Неожиданно выяснилось, что Михаил Шуфутинский тайно женился на своей танцовщице Светлане Юразовой, которая младше его на 30 лет. 
Полина ИВАНОВА

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