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Вслед за Арменией и непризнанной республикой Нагорный Карабах военное положение объявил и Азербайджан. Однако лишь в части городов и регионов государства.
Об этом сообщает РИА "Новости",
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил военное положение в стране. Также он сказал, что Баку начал войну против армян, и пообещал соответствующий ответ. Также он сообщил, что Ереван может рассмотреть вопрос о признании независимости Нагорного Карбаха, передает телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти".
Военные действия между двух стран обострились утром 27 сентября в районе Нагорного Карабаха. Оба государства сообщили о потерях противника. В Сети даже появились видео столкновений.
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