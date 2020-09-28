У Киева была возможность сохранить территорию

Украина потеряла Крым из-за пришедших к власти после майдана чиновников. Об этом заявил бывший министр обороны Незалежной Александр Кузьмук.

По его словам, ВСУ готовились отстаивать полуостров. Еще в декабре 2013 г. было сформировано пять десантных бригад общей численностью 5 тысяч человек, которых можно было быстро перебросить в Крым. Одно из этих подразделений даже провел учения на полуострове.

"Армия была готова. Сил в Крыму и 5 тысяч на усиление хватало, чтобы перекрыть пять возможных проходов в Крым",

– сообщил Кузьмук в эфире телеканала "112". Все ждали только приказа. Однако новые власти все провалили. Исполняющий обязанности главы государства спикер Рады Александр Турчинов доверил военное ведомство Игорю Тенюху. И тот, по словам Кузьмука, "все перепутал" и "ничего не сделал". Поэтому и придумали позже миф о том, что при правительстве Виктора Януковича армия была развалена и не могла отстоять Крым.

"Это было выгодно – неудачи начального периода войны списать на неготовность армии",

– пояснил Кузьмук выводы Госбюро расследований Украины, которое фактически сняла ответственность за потерю Крыма с правительства Арсения Яценюка и Петра Порошенко.

Крым вышел из юрисдикции Украины весной 2014 г. и по решению большинства жителей полуострова, высказанном ими на референдуме, воссоединился с Россией. Киев отказывается признавать референдум законным и предлагает разные способы вернуть полуостров. В Москве подчеркивают, что вопрос принадлежности Крыма и Севастополя закрыт окончательно и бесповоротно.