Армию Украины готовили воевать за Крым - экс-министр обороны

Армию Украины готовили воевать за Крым - экс-министр обороны
Фото: Nazar Furyk/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
У Киева была возможность сохранить территорию

Украина потеряла Крым из-за пришедших к власти после майдана чиновников. Об этом заявил бывший министр обороны Незалежной Александр Кузьмук.

По его словам, ВСУ готовились отстаивать полуостров. Еще в декабре 2013 г. было сформировано пять десантных бригад общей численностью 5 тысяч человек, которых можно было быстро перебросить в Крым. Одно из этих подразделений даже провел учения на полуострове. 

"Армия была готова. Сил в Крыму и 5 тысяч на усиление хватало, чтобы перекрыть пять возможных проходов в Крым",

сообщил Кузьмук в эфире телеканала "112". Все ждали только приказа. Однако новые власти все провалили. Исполняющий обязанности главы государства спикер Рады Александр Турчинов доверил военное ведомство Игорю Тенюху. И тот, по словам Кузьмука, "все перепутал" и "ничего не сделал". Поэтому и придумали позже миф о том, что при правительстве Виктора Януковича армия была развалена и не могла отстоять Крым.

"Это было выгодно – неудачи начального периода войны списать на неготовность армии",

– пояснил Кузьмук выводы Госбюро расследований Украины, которое фактически сняла ответственность за потерю Крыма с правительства Арсения Яценюка и Петра Порошенко.

Крым вышел из юрисдикции Украины весной 2014 г. и по решению большинства жителей полуострова, высказанном ими на референдуме, воссоединился с Россией. Киев отказывается признавать референдум законным и предлагает разные способы вернуть полуостров. В Москве подчеркивают, что вопрос принадлежности Крыма и Севастополя закрыт окончательно и бесповоротно. 

Фоторепортаж
Воссоединение Крыма с Россией стало неожиданностью для крымчан
Фото: commons.wikimedia.org/Anton Holoborodko (CC BY-SA 3.0) Фото: commons.wikimedia.org/Elizabeth Arrott Сергей Аксенов. Фото ИТАР-ТАСС/ Валерий Матыцин
Фото ИТАР-ТАСС/ Сергей Фадеичев Фото: www.globallookpress.com Фото: most.life Фото: commons.wikimedia.org/Капитан Морган (CC BY-SA 4.0)
Николай ВИКТОРОВ

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