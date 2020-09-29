Москва не видит причин для беспокойства

Встреча французского лидера Эммануэля Макрона с белорусским оппозиционером Светланой Тихановской остается правом каждой из сторон. Москва с уважением относится к такому решению, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Ранее стало известно, что 29 сентября в Литве прошла встреча Макрона с Тихановской. В ходе беседы со СМИ Песков отметил, что Кремль не видит поводов для беспокойства.

Ранее стало известно, что Макрон прибыл в Литву на переговоры с бывшей соперницей действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко. Перед встречей с главой Франции Тихановская сообщила, что собирается поведать ему о своих главных целях – перевыборах в Белоруссии в течение 2021 года.

Ранее глава британского МИД Доминик Рааб заявил, что Запад недоволен инаугурацией Лукашенко, который, с его слов, такими действиями еще больше усугубил положение.



