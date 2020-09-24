Еще две страны выступили против инаугурации Лукашенко

Великобритания и Украина не считают Батьку законным лидером белорусов

Страны Запада продолжают высказывать свое недовольство тайной инаугурацией президента Белоруссии Александра Лукашенко. Такой закрытой церемонией Батька еще больше подпортил себе репутацию. В этом уверен глава МИД Великобритании Доминик Рааб. 

Дипломат написал на своей странице в "Твиттер" о том, что Лукашенко обманул народ с помощью фальсифицированных выборов. 

Легитимным президентом Республики не признала Лукашенко и Украина. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в "Твиттер", что при этом Киев продолжит поддерживать народ Республики и не будет вмешиваться во внутренние дела этой страны. 

Лукашенко одержал победу над соперниками на выборах президента Белоруссии 9 августа. Его оппонентка Светлана Тихановская заявляла, что большинство белорусов проголосовали за нее. После этого в стране начали массовые протесты – на улицы стали выходить тысячи недовольных итогом выборов.

23 сентября в Минске состоялась закрытая инаугурация Лукашенко, о дате которой не объявляли заранее. Не признали легитимным главой Белоруссии Батьку и другие государства, в числе которых Германия. 

Полина ИВАНОВА

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