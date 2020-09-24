Лукашенко оправдался за тайную инаугурацию перед поляками

Лукашенко оправдался за тайную инаугурацию перед поляками
Александр Лукашенко. Фото:Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
О следующей подобной церемонии западных лидеров предупредят заранее

Президент Белоруссии Александр Лукашенко удивился обиде поляков, чехов, украинцев и литовцев за то, что им не сообщили заранее о церемонии инаугурации в Минске, и пообещал исправиться.

"В следующий раз мы будем стараться наших соседей предупредить (...) о каких-то крупных мероприятиях",

– заявил Лукашенко на встрече с послом КНР Цуй Цимином в Минске в четверг, 24 сентября.

По словам главы РБ, в законах Республики не указано, что ее власти должны предупреждать о своих планах кого-то на Западе, передает "БелТА". Поэтому "обида и претензии" Варшавы выглядят странно. Скорее, она должна спрашивать со своих разведчиков, почему не узнали и не доложили. Ведь на мероприятие было приглашено 2 тысячи гостей, во Дворце независимости велись тренировки. Даже телеграм-каналы писали, что инаугурация пройдет 23 сентября, а лидеры соседних государств потом заявили, что все держалось от них в секрете, отметил Лукашенко.

Он подчеркнул, что церемония прошла в соответствии с законами Белоруссии. На Западе это знают, поэтому их претензии сводятся к тому, что это было "тайной". Их решение не признавать президента РБ легитимным не имеет смысла – главное, что по Конституции страны все четко.

Накануне многие иностранные лидеры раскритиковали состоявшуюся в Минске инаугурацию президента. По призыву оппозиции в Белоруссии начались акции протеста. Правоохранители реагировали жестко.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
По теме

Жириновский перечислил варианты объединения России и Белоруссии

У двух стран есть только три способа стать единым целым, считает политик

Назван новый срок достройки "Северного потока-2"

Отказ страховщиков от сотрудничества - не самая большая проблема для газопровода

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в России

943 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей