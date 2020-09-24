Президент пообещал КНР дружбу с Белоруссией

Сегодня Китай признал легитимность власти Александра Лукашенко после прошедшей вчера тайной инаугурации. Белорусский лидер поблагодарил председателя Китайской Народной Республики, пообещав, что Белоруссия навсегда останется дружественным государством.

"Он первым поздравил меня с победой на выборах",

– сказал Лукашенко на встрече с послом Цуй Цимином. Об этом пишет БелТа.

Президент также вручил дипломату орден Почета и поблагодарил КНР за помощь в борьбе с коронавирусом. МИР24 напоминает, что Пекин выслал в Минск 110 т медпомощи.

США и ряд европейских стран отказались признавать Лукашенко избранным президентом Белоруссии. Некоторые считают, что президенту светит международный дефолт.