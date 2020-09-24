Стало известно местонахождение адвоката Колесниковой

Она перестала выходить на связь

Людмила Казак, которая представляет интересы белорусской оппозиционерки Марии Колесниковой по делу о задержании, перестала выходить на связь. Женщина торопилась на очередное заседание суда, но на месте так и не появилась. 

Как сообщил адвокат Виктор Мацкевич, около суда осталась припаркована машина Казак. Супруг женщины подал заявление о похищении, сообщает TUT.by. Он связывает пропажу жены с ее профессиональной деятельностью. 

Однако позже оказалось, что адвоката задержали правоохранители из-за административного правонарушения. 

Напомним, сейчас в СИЗО находится соратница Тихановской Мария Колесникова. Ее обвиняют по уголовному делу о призыве к захвату власти с использованием средств массовой информации. 

Евгения НАГОРСКАЯ

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