В черный список внесли больше 100 человек из каждой страны

МИД Белоруссии объявил, что Республика жестко решила ответить странам Балтии на расширение санкционных списков. Минск сделал ответный шаг.

Таким образом, Белоруссия вводит ограничительные меры против чиновников Латвии, Литвы и Эстонии, пишет РИА "Новости".

По словам пресс-секретаря МИД Республики Анатолия Глаза, сделано это было в ответ на истеричные и алогичные действия со стороны этих стран.

Ранее эти государства Прибалтики объявили рестрикции против Александра Лукашенко и более сотни других чиновников Белоруссии, который посчитали причастным к "фальсификации выборов".

До 2025 г. этим людям нельзя будет попасть в Эстонию, Литву и Латвию.

