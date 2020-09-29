Президент РФ настаивает на прекращении огня

Премьер-министр Армении Никол Пашинян связался по телефону с российским лидером Владимиром Путиным. Темой переговоров стала ситуация вокруг Нагорного Карабаха.

Путин призвал стороны конфликта прекратить огонь и выразил Пашиняну серьезную озабоченность продолжающимися боевыми действиями, указано в сообщении на официальном сайте администрации президента.

Ранее пресс-секретарь главнокомандующего России подчеркивал, что заявления о возможной военной поддержке Азербайджана или Армении лишь усложняют ситуацию. Дмитрий Песков призвал мировое сообщество посодействовать нормализации отношений между сторонами конфликта, передает издание "Свободная пресса".

Напомним, Пашинян звонил Путину позавчера. Тогда оба лидера отметили, что необходимо сделать все возможное, чтобы не допустить эскалации конфликта и прекратить огонь.

