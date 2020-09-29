Россия и Украина остались без торгового соглашения

Документ просуществовал 28 лет

Прекращено действие торгового соглашения между Москвой и Киевом. Об этом говорится в сообщении МИД России, обнародованном на интернет-портале правовой информации.

Отмечается, что документ был подписан между сторонами в 1992 г. Согласно ему, РФ и Украина договорились взаимно учредить торговые представительства для содействия развитию взаимных торгово-экономических связей.

Свое существование документ прекратил 27 сентября 2020-го.

Киев расторг соглашение еще в августе текущего года. В сентябре Минпромторг РФ предложил ликвидировать российское представительство на Украине.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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