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Прекращено действие торгового соглашения между Москвой и Киевом. Об этом говорится в сообщении МИД России, обнародованном на интернет-портале правовой информации.
Отмечается, что документ был подписан между сторонами в 1992 г. Согласно ему, РФ и Украина договорились взаимно учредить торговые представительства для содействия развитию взаимных торгово-экономических связей.
Свое существование документ прекратил 27 сентября 2020-го.
Киев расторг соглашение еще в августе текущего года. В сентябре Минпромторг РФ предложил ликвидировать российское представительство на Украине.
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