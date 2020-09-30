Украинские власти придумали хитрый ход, как лидера соседней республики не обидеть и при этом от курса Запада не отклониться

После 5 ноября 2020 г. официальный Киев будет называть имя Александра Лукашенко без упоминания должности президента Белоруссии. Об этом сообщил глава МИД Незалежной Дмитрий Кулеба. По его мнению, это достойный способ показать, что Украина не признает итоги выборов в соседней стране.

Слова "незаконно избранный" и "нелигитимный" по отношению к Лукашенко подходят для журналистов. Украинские власти не будут их употреблять, подчеркнул Кулеба.

"Официальная позиция – Александр Лукашенко",

- цитирует министра "Европейская правда".

Украина, как и США, члены ЕС и ряд других стран, не признала победу Лукашенко на выборах президента 9 августа. Церемонию инаугурации в Минске украинцы также не сочли законной.

Срок полномочий Лукашенко, полученных им после выборов в 2015 г., истекал 5 ноября 2020 года. Лидер оппозиции Белоруссии Светлана Тихановская, находясь в Литве, заявила, что Лукашенко уже никто в республике и все его подписи и приказы не имеют силы.