На Украине увидели шанс сохранить русский язык

На Украине увидели шанс сохранить русский язык
Фото: Hennadii Minchenko/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Все дело в правильном названии, решили в партии Зеленского

Власти вполне могут разрешить украинцам говорить по-русски, потому что их речь сильно отличается от того русского языка, на котором говорят в России. На это указал депутат Верховной рады от фракции "Слуга народа" Никита Потураев.

Чтобы не было путаницы, он предлагает на официальном уровне прописать, что язык России – российский. А название "русский" можно оставить для Незалежной. Или и его переименовать тоже. Главное, что это позволит гражданам Украины говорить так, как им хочется. С таком предложением выступил Потураев в эфире телеканала "Украина 24".

Его реформаторские идеи этим не ограничиваются. Еще он считает необходимым на государственном уровне переименовать Россию в Московию. У Киева есть такое право, настаивает депутат.

"Каждая нация сама решает, как называть соседей. Французы называют Германию Аллеманией, россияне – Германия, мы почему-то – Нимеччина, и что?"

- указал Потураев. По его мнению, в подобном переименовании нет ничего унизительного и оскорбительного. Потому что Российская империя появилась по документам только при Петре Первом. До этого было Московское царство. Так писали поляки, литовцы – и никто не обижался, подчеркнул депутат.

Ранее стало известно, что в Киеве придумали, как называть президента Белоруссии Александра Лукашенко, победу которого на Украине не признали, чтобы соблюсти все интересы и никого не обидеть. 

В 2019 г. на Украине вступил в силу закон об исключительном использовании украинского языка во всех сферах жизни. В течение нескольких лет употребление русского языка за пределами личного жилья планируется полностью ликвидировать. 

Николай ВИКТОРОВ

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