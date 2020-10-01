Идею привлечь российского лидера к урегулированию в Белоруссии ей подкинул президент Франции

Бывший кандидат на выборах главы Белоруссии Светлана Тихановская согласна видеть президента России Владимира Путина участником переговоров между нынешними белорусскими властями и оппозицией. Об этом она заявила, комментируя предложение французского президента Эммануэля Макрона воспользоваться посредничеством Путина для урегулирования кризиса в Белоруссии.

Пока ни о каких переговорах нет и речи, но если бы они могли состояться, то посредниками могли бы выступить страны-соседи, предположила Тихановская. Вот только пока подобных сигналов от них не поступала, признала она.

"Было бы отлично, если бы президент Макрон смог позвать, например, господина Путина выступить в качестве посредника на этих переговорах",

– отметила Тихановская в эфире RTL. По ее словам, она готова принимать "исторические решения" на благо соотечественников, и пообещала справиться с возложенной на нее "миссией".

В начале недели Макрон, находясь с визитом в Литве, встретился с Тихановской и она попросила его помощи в организации новых "демократических" выборов главы Белоруссии. Французский президент не стал отказывать даме, хотя и не смог произнести ее фамилию.

Белорусская оппозиция и ряд зарубежных лидеров отказались признать итоги выборов президента Белоруссии 9 августа, победителем которых был объявлен Александр Лукашенко. После его инаугурации Тихановская заявила, что полномочия Лукашенко истекли. На Западе, однако, выжидают начала ноября. Попытка ввести против белорусского лидера персональные санкции, тоже провалилась.