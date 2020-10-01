Москва уже предупредила остальных членов Совбеза ООН

Российский лидер Владимир Путин готовит общее заявление по ситуации вокруг военного конфликта в Карабахе вместе с главами США и Франции. Об этом заявил сегодня, 1 октября, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он отметил, что Москва выражает крайнюю обеспокоенность из-за происходящих событий в регионе, где происходят столкновения армий Азербайджана и Армении, передает РИА "Новости".

Как отмечает источник, президент России уже довел до информации остальных членов Совбеза ООН, что выступит с президентами Соединенных Штатов и Франции по Карабаху.

Также Песков указал на то, что любые данные о привлечении сторонних сил в регионе призваны спровоцировать эскалацию в зоне боевых действий.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку готов вести военные действия на территории Нагорного Карабаха до победного конца, так как считает регион частью территории азербайджанской республики, которая борется за свою территориальную целостность.