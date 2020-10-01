Борьба с мнимой российской угрозой - единственный шанс британцев напомнить о себе

Великобритания стремится укрепить собственную значимость на международной арене, раздувая противостояние западного мира с Россией. Так сенатор Алексей Пушков оценил заявление главы штаба обороны Соединенного Королевства Николаса Картера о "политической войне", которую якобы уже ведет Москва.

"У Великобритании заметно ослабли позиции в современном мире. После выхода из Евросоюза она больше не является ведущим игроком в Европе. Единственная ее роль – это быть спутником США",

– пояснил Пушков. Но в борьбе с мнимой угрозой Москвы Лондон решил перехватить лидерство у американцев. Поскольку антироссийские идеи сейчас очень популярны на Западе, британские военные поторопились и представили свою концепцию использования вооруженных сил в конфликтах разного уровня.

Пушков усмотрел в новой британской доктрине признаки "политической паранойи". Он подчеркнул, что все угрозы, которые сегодня нависли над Великобританией, носят не внешний, а внутренний характер: там усиливаются сепаратистские настроения, растет заболеваемость коронавирусом, заметны экономические трудности после Brexit.

"Поэтому данная концепция носит неадекватный характер. Она призвана перенести ответственность за проблемы Британии на внешние силы и обосновать ее враждебность к России",

– приводит "Взгляд" мнение сенатора.

Ранее Картер заявил, что Москва и Пекин задумали победить Запад без войны, используя методы пропаганды, кибератаки, тотальную слежку и вмешательство в выборы, и предложил союзникам предпринять превентивные меры.

Со своей стороны, эксперты британского Международного института стратегических исследований нашли слабые места в российской обороне, о чем быстро сделали доклад.