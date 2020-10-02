Кипр сдался: ЕС ввели санкции против Белоруссии

Несколько недель страны не могли согласовать решение

Саммит государств, входящих в состав ЕС одобрил список санкций для 40 белорусских чиновников. Несколько недель они не могли согласовать решение из-за блокировки Кипра, который настаивал на аналогичных мерах против Турции. Они должны вступить в силу со 2 октября – процедура по подготовке официального закрепления решения уже в процессе. 

Ангела Меркель заявила, что для Европы согласование решения по санкциям против Белоруссии стало важным шагом, не смотря на запоздание. 

"Он придаст силы тем, кто выступает за свободу мнений, свободу собраний, за транспарентную страну", – приводит слова канцлера РИА "Новости". 

В Белоруссии ввели ответные санкции по отношению к ЕС, но пока публиковать его МИД страны не решился. Как отметил Лукашенко, в перечне указаны граждане Европы, которым будет запрещен въезд не только в Республику, но и в Россию. 

Евгения НАГОРСКАЯ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

России заплатили миллионы долларов за чемпионат по футболу

Изначально сумма была почти в два раза меньше

"Северный поток - 3": для поставок водорода из России в Европу требуется новый газопровод

Трубопроводная сеть в Балтийском море в перспективе может значительно расшириться

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей