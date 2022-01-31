Многим надоела агрессивная политика США против других государственных образований

В последнее время ситуация на юго-востоке Украины серьезно обострилась. В информационном пространстве появляются данные о наращивании военного контингента Незалежной у линии соприкосновения с Донбассом. В то же время усиливается агрессивная риторика США. Однако в непризнанных республиках не собираются мириться с таким поведением американцев. Соответствующее заявление сделал руководитель ЛНР Леонид Пасечник.



Лидер донбасской республики отреагировал на потуги американских конгрессменов объявить "поддерживаемые Россией" силы на юго-востоке Украины террористами.

Пасечник подчеркнул, что республики Донбасса находятся под сильнейшим санкционным давлением, однако не собираются прогибаться под американцев.

"Об нас они точно сломают зубы", – передает слова Пасечника RT.

К слову, недавно стало известно, что поручение российского лидера Владимира Путина по Донбассу разозлило украинских дипломатов.