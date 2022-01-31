Политика снабдили бутафорским оружием

Несмотря на все опровержения нашей страны и стремление российских дипломатов договориться с представителями США и НАТО о гарантиях безопасности, на Украине как раскручивали, так и продолжают раскручивать слухи о потенциальном военном конфликте между Москвой и Киевом. Страшилки про войну особенно выгодны политикам, которые стремятся заработать очки у местных националистов.

Вот и бывший депутат Верховной Рады Егор Соболев решил продемонстрировать обществу свои патриотические чувства и записался в ряды ополченцев, чтобы защищать Незалежную от "агрессии" России. Правда, он не стал никуда уезжать из столицы – парламентарий сконцентрировался на обороне Киева.

Как сообщает телеканал "360", политику вручили бутафорское оружие. Депутат тренируется с помощью деревянного автомата, изучает тактические методы ведения боевых действий.

По данным "Общественной службы новостей", добровольческим отрядам ВСУ огнестрельное оружие в мирное время вообще не положено. Парламентарий подчеркнул, что стрельбу они отрабатывают крайне редко. В основном ополченцы тренируются создавать засады, блокпосты и тому подобное.

Напомним, ранее в Британии высмеяли украинских солдат с деревянными автоматами. Читатели Daily Mail отметили, что "фальшивое" оружие используется в стране, где "фальшивые" власти делают "фальшивые" заявления.