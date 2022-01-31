В Киеве раскрыли истинные намерения турецкого лидера в планах по посредничеству между РФ и Незалежной

Киеву следует оставить мысль, что он сможет когда-либо "вернуть" Крым Украине. Глупо надеяться, что помощь президента Турции Реджепа Эрдогана и его инициатива в посредничестве между Незалежной и Россией будет иметь успех для киевского режима в получении контроля над полуостровом.

Об этом заявил профессор Института журналистики Никита Василенко в эфире интернет-канала "Politeka". Он напомнил, что до сих пор не утратил силу договор, подписанный между Османской и Российской империями в 1774-м году. Согласно этому документу полуостров может быть либо турецким, либо российским.

"Друзья мои, не дай Бог что случится, вы же понимаете, к кому отойдет Крым. Все, что угодно – гражданская война, землетрясение – Крым не отойдет к Украине. По Кючук-Кайнарджийскому миру, который был подписан Россией с Турцией, если Крым не будет принадлежать России, то он будет принадлежать Турции", – развеял мечты соотечественников журналист.

В данном вопросе эксперт сослался на мнение украинских же международных историков и юристов, которые считают, что Кючук-Кайнарджийский мир еще имеет место быть. Поэтому, подчеркнул Василенко, Эрдоган так рьяно пытается проявить себя посредником в переговорах между Киевом и Москвой и "активно играет то прорусскую, то антирусскую линию, имея целью сформировать великую турецкую империю".

Ранее в январе появилась информация о том, что Эрдоган пригласил к себе в гости президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Глава Турции собрался организовать переговоры между главами двух государств с глазу на глаз.

Между тем, в пятницу, 28 января, министр иностранных дел России Сергей Лавров в очередной раз заявил, что Москва, Санкт-Петербург или Сочи готовы принять у себя пана Зеленского, но только для диалога о проблемах между нашими странами, а тему конфликта в Донбассе киевский режим должен обсуждать с Донецком и Луганском напрямую.

От этих слов главы МИД РФ экс-комик прямо-таки заистерил перед иностранными журналистами, которых он собрал в тот же день, чтобы снова объяснить, ожидают ли власти Незалежной "вторжения" России в соборную. Владимир Александрович договорился до того, что пригласил в запале Путина и Лаврова в Одессу поплавать в Черном море.

