Европейцы разошлись во мнениях о стягивании сил НАТО к Украине

Европейцы разошлись во мнениях о стягивании сил НАТО к Украине
Фото: Bernd Wustneck/dpa/www.globallookpress.com
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Слепо действовать по указке Брюсселя и Вашингтона готовы не все члены альянса

Словакия поддержит решение НАТО усилить группировку на восточных рубежах. Об этом заявил премьер Республики Эдуард Хегер.

По его мнению, члены альянса должны действовать сообща и выполнять распоряжения Брюсселя, поскольку НАТО – это "залог мира" в Европе.

"Если интересы безопасности Словакии и ЕС требуют усиления военного потенциала на восточном фланге, то мы, конечно, это сделаем. Один за всех и все за одного",

– написал глава правительства Словакии в "Твиттере".

О необходимости наращивания сил НАТО в странах вокруг Украины в последнее время постоянно говорят США, Великобритания и ряд других членов альянса. Согласны с этим не все. В частности, власти Венгрии заявили, что не считают целесообразным размещать на своей территории дополнительные войска и вооружения НАТО, поскольку не видят для себя опасности со стороны РФ.

Президент Хорватии Зоран Миланович также отверг идею усиления НАТО в восточноевропейских странах. Более того, он заявил, что Загреб отзовет всех до единого своих военнослужащих из других стран НАТО, если они окажутся втянуты в вооруженный конфликт на Украине.

А вот Румыния, напротив, готова выполнять указания США и НАТО "перед лицом российской агрессии на востоке", в том числе согласна "укреплять безопасность" в Черном море, передает "Интерфакс".

Ранее в Пентагоне объявили, что готовы в любой момент отправить в Европу дополнительно 8,5 тысяч своих военнослужащих для защиты Украины от России. При этом в самом Киеве не верят, что Москва готовится к атаке. Как пояснил глава СНБО Алексей Данилов, слишком уж мала группировка российских войск у границы, чтобы говорить о полноценной наступательной операции. 

Источник: Интерфакс ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ
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