Экс-глава ОБСЕ придумал план по "примирению" России и Украины

Экс-глава ОБСЕ придумал план по "примирению" России и Украины
Фото: Alexander Rekun/Global Look Press/www.globallookpress.com
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Чиновник призвал поставить наблюдателей на границе двух стран

Сначала западные кураторы киевской администрации запустили слухи о потенциальном военном конфликте между Россией и Украиной, которые теперь не сходят с первых полос прессы, а потом бросились героически спасать ситуацию, снабжая Незалежную оружием и продвигая собственные интересы. 

Вот и ОБСЕ предлагают не оставаться в стороне от надуманного конфликта. Бывший генеральный секретарь Организации безопасности и сотрудничества в Европе Томас Гремингер даже придумал новый план по "примирению" двух стран. Мол, есть способ снизить уровень накала между Москвой и Киевом. Однако на самом деле речь идет о желании влезть на линию соприкосновения между Россией и Украиной.

Чиновник призвал разместить на государственной границе наблюдателей ОБСЕ. В интервью РИА Новости он назвал эту идею разумным подходом, который поможет снять напряжение между двумя странами. Гремингер напомнил, что организация может принять соответствующее решение, опираясь на Венский документ, положения которого направлены на обеспечение безопасности членов ОБСЕ.

Важно отметить, что тему "вторжения" России на украинскую территорию особенно активно разыгрывает НАТО во главе с США. Вашингтон и Брюссель подобным образом стремятся расширить присутствие Североатлантического альянса на Востоке. 

Москва неоднократно заявляла, что видит угрозу в действиях военно-политического блока. Кроме того, Кремль уже опровергал домыслы западных политиков о потенциальном военном конфликте с Незалежной и призывал НАТО обменяться гарантиями безопасности.

Даже совместные учения России и Белоруссии в США воспринимают как военную угрозу Украине. Опасаясь "российской мощи", Госдеп уже поручил сотрудникам американского посольства в Минске подготовить свои семьи к эвакуации.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Борис ЭЛЬФАНД
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