Зеленский пожаловался в Раде на незаинтересованных в Украине союзников

Зеленский пожаловался в Раде на незаинтересованных в Украине союзников
Владимир Зеленский. Фото: Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
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Запад активно накаляет отношения между Москвой и Киевом, но защищаться Незалежной придется самостоятельно

У Украины есть союзники за рубежом, которые готовы ей помогать. Киев это ценит. Однако в случае реальной опасности Украина может остаться один на один с врагом, поскольку так называемые друзья, в первую очередь, думают о своих интересах. Об этом высказался глава Незалежной Владимир Зеленский, выступая во вторник, 1 февраля, в Верховной раде.

"У друзей есть своя родина – не забывайте об этом. Так что никто вместо нас не построит Украину, не защитит Украину, не сохранит, не поднимет вверх Украину. Мы должны рассчитывать только на себя",

– призвал Зеленский. В частности, он дал понять нардепам, что у Киева назрели значительные разногласия с западными партнерами по "минским соглашениям", и намекнул, что не собирается идти в этом вопросе на уступки:

"Мы должны думать, что скажут о нас потомки",

– цитирует президента "Страна.ua".

Впрочем, совсем без поддержки президент Украины остаться не боится. Он анонсировал новый "тройственный союз" в составе "Киев – Лондон – Варшава". Подробностей депутатам он не раскрыл, но заявил, что это объединение знаменует "новый формат сотрудничества в Европе".

Ранее стало известно, что британский премьер Борис Джонсон 1 февраля посетит Украину, чтобы обсудить с Зеленским "враждебные действия" России и помощь Лондона Киеву. Ранее Джонсон заявил, что британские войска готовы в любой момент броситься на защиту Незалежной. Впрочем, в соседних странах премьера Соединенного Королевства заподозрили в неискренности. 

Источник: Страна ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ
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