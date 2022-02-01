Лукашенко рассказал страшную историю о родителях Путина

Лукашенко рассказал страшную историю о родителях Путина
Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press / www.globallookpress.com
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На встрече с делегацией из Санкт-Петербурга бацька вспомнил о трагедии блокадного Ленинграда

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поделился страшными воспоминаниями родителей своего российского коллеги Владимира Путина о блокаде Ленинграда, о чем глава РФ неоднократно ему рассказывал. Об этом бацька поведал во время встречи в Минске с делегацией из Санкт-Петербурга. Ее возглавляет сам губернатор Северной столицы Александр Беглов.

Касаясь темы блокадного Ленинграда, Александр Григорьевич обратил внимание, что та трагедия унесла сотни тысяч жителей. Лукашенко добавил, что Путин вспоминал о влиянии военного времени на его родителей.

"Мы часто обсуждаем этот момент. Когда его отец пришел домой из госпиталя, а мать еще живую положили вместе с погибшими. Пока до кладбища довезем она дойдет, погибнет. Выжили. Выжил отец, выжила мать", – рассказал лидер Республики.

"Ужасная ситуация", – подчеркнул Лукашенко.

Он отметил, что эта тема не раз обсуждалась им в беседах с Путиным.


По его словам, из-за попыток перечеркнуть подвиг советского народа в Великой Отечественной войне, особенно важно хранить память об исторических событиях, как в Белоруссии, так и в Петербурге, передает видеокадры выступления бацьки телеграм-канал "Пул Первого".

"Пришло время <...> дать правдивые оценки многим событиям и их участникам", – резюмировал Лукашенко.

Напомним, один из старших братьев Путина Виктор умер в возрасте двух лет в блокадном Ленинграде и похоронен на Пискаревском кладбище. Отец Владимир Спиридонович участвовал в одном из самых кровавых сражений у порога Северной столицы – на Невском пятачке, где получил тяжелое ранение.

В 78-ю годовщину окончательного прорыва советскими войсками блокадного кольца Ленинграда 27 января 1944 года Путин посетил Пискаревское мемориальное кладбище в Санкт-Петербурге, чтобы почтить память жителей и защитников  города.

Источник: Telegram-канал ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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