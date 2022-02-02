Глава Незалежной взял на себя функции целого парламента

Президент Украины Владимир Зеленский шел на выборы главы государства, выдавая себя за поборника европейских ценностей и чуть ли не самого демократичного президента. В ходе правления он, как и следовало ожидать, наплевал на свои же обещания. Сегодня политик уже настолько поверил в себя, что начал исполнять функции целого парламента. Однако в Верховной Раде молчать не стали и указали ему на умышленное превышение полномочий.

Оппозиционный депутат Мария Ионова назвала новый указ главы государства о ВСУ "ложью и некомпетентным пиаром". Она подчеркнула, что вопрос о численности военнослужащих армии Незалежной находится в ведении и, соответственно, регулируется законом Верховной Рады, а не решением президента.

Парламентарий отметила, что указ Зеленского об увеличении численности украинских войск не имеет ни тактического, ни экономического обоснования. По ее словам, это сопоставимо с обещанием посадить миллион деревьев.

Кроме того, депутат обратила внимание, что глава Незалежной заявил о переходе к профессиональной армии, что, по ее справедливому замечанию, должно означать снижение числа солдат ВСУ, а не их повышение, что собирается делать Зеленский.

Также член Рады указала на проблемы в украинской армии. Она подчеркнула, что сегодня граждане не хотят служить родине из-за большого количества социальных проблем в ВСУ, а также низких зарплат. Еще один нерешенный вопрос – снижение уровня финансовой страховки солдат за пять лет более чем в два раза.

"О каком радикальном увеличении численности военных в таких условиях можно говорить?" – поинтересовалась Ионова.

По данным издания URA.RU, Зеленский распорядился увеличить количество подразделений ВСУ на 20 бригад, для чего приказал повысить количество солдат армии Незалежной еще на сто тысяч человек.

Ранее Владимир Зеленский объявил о победе Киева в Донбассе.