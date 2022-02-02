Запад подталкивает Незалежную к военному конфликту

У Киева сейчас что ни день – то праздник: со всех сторон ему отправляют оружие. "Подарки" за деньги и в кредит Незалежной делают американцы, поляки, британцы. Премьер Великобритании Борис Джонсон накануне пообещал президенту Владимиру Зеленскому еще дополнительные поставки вооружений. Вот только этими подарками Запад связывает Киеву руки, считает военный эксперт Юрий Кнутов.

Уже не секрет, что оружие, которые получает Украина от Запада, имеет маленький срок годности. Точнее, срок его безопасного использования подходит к концу.

"Я полагаю, что это сделано специально. Таким образом, у ВСУ не остается выбора: если они не развязывают войну в Донбассе, то все это оружие придется через год списывать, утилизировать. Деньги уйдут на ветер",

– пояснил эксперт в комментарии "Царьграду". Иначе говоря, Запад подталкивает Киев к военной операции в Донбассе, не оставляя шанса на мирное решение вопроса.

Этим можно объяснить и разницу в оценке ситуации на российско-украинской границе: Зеленский утверждает, что опасность конфликта не выше, чем и раньше, а в США и НАТО настаивают – нет, вероятность войны очень велика.

Одним из немногих "голубей" в Европе остается Германия. Она отказывается поставлять оружие Украине и призывает к дипломатии. Такой подход многих не устраивает. И вот уже Зеленский и Джонсон обсуждают в Киеве создание нового союза: Великобритания – Польша – Украина. С одной стороны, цель нового объединения очевидна – противостояние России.

"Но и второе направление этой оси – против Евросоюза и против Германии",

– убежден Кнутов. По его мнению, Лондон решил, что ему пора играть более самостоятельную роль в мировой политике, и действует в этом направлении.

Накануне Зеленский выступил в Раде, где заявил, что Украине не на кого рассчитывать в вопросе защиты безопасности и суверенитета, но тут же намекнул на новый тройственный союз с Варшавой и Лондоном, а потом отправился на переговоры с Джонсоном.