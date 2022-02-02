Эрдоган по полной использует Украину в своих интересах - Марков

Эрдоган по полной использует Украину в своих интересах - Марков
Фото: Mustafa Kaya / XinHua / www.globallookpress.com
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Лидер Турции задумался о черноземе Незалежной и остатках советского промпроизводства

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, которого киевский режим представляет как большого друга Украины, в реальности решает свои задачи, используя соборную. Причем работает он сразу по трем направлениям.

Об этом заявил российский политолог Сергей Марков, комментируя "ПолитНавигатору" предстоящий в четверг, 3 февраля, приезд турецкого лидера в гости к президенту Незалежной Владимиру Зеленскому.

"Что нужно Эрдогану? Первое – поддержка со стороны крымско-татарской общины, проживающей в Турции. Она насчитывает несколько миллионов и настроена антироссийски", – сказал эксперт.

Он отметил, что и сам Эрдоган в вопросе Крыма и Украины занимает антироссийскую позицию.

Кроме того, турецкий лидер нацелился на украинский чернозем. Поскольку грядет распродажа сельхозземель соборной, он "хочет, чтобы большая часть этих черноземов досталась турецким корпорациям".

Ну, а третье направление, которое интересует Эрдогана, – это остатки советской индустрии. В Незалежной еще осталось, на чем можно погреть руки, в частности, приснопамятный авиагигант "Мотор Сич", кораблестроительные предприятия, атомный сектор.

"В общем, остатки бывшей великой цивилизации, которые еще не до конца разрушены, и Эрдоган хочет это получить", – резюмировал Марков.

Напомним, из Анкары ранее в январе раздались голоса, что президент Турции намерен выступить посредником в диалоге между Москвой и Киевом, для чего якобы пригласил к себе на родину коллег из России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Источник: ПолитНавигатор ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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