Байден формально одобрил отправку войск в Европу

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Пентагон привел свои войска в повышенную боеготовность

Президент США Джо Байден формально одобрил отправку дополнительных сил Пентагона в Европу. Переброска военнослужащих может начаться в ближайшие дни, сообщает CNN со ссылкой на неназванных американских должностных лиц.

По словам источников издания, Вашингтон направляет около 2 тыс солдат в Польшу и еще несколько тысяч на юго-восточный фланг Североатлантического блока, в том числе в Румынию.

"Развертывание является демонстрацией поддержки союзников по НАТО, которым угрожают военные действия России вблизи Украины", – сказали анонимные собеседники телеканала.

Также отмечается, что Пентагон привел 8500 военнослужащих в США в состояние повышенной боеготовности на случай, если будут призваны силы реагирования альянса и американские войска понадобятся в срочном порядке.

Ранее в среду, 2 февраля, стало известно о том, что ВМС США поднял в небо одновременно сразу три самолета "Судного дня" Boeing E-6B Mercury, выполняющих роль воздушных командных пунктов.

Источник: CNN ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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