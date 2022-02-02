Вассерман срогнозировал четырехдневную войну на Украине

Вассерман срогнозировал четырехдневную войну на Украине
Анатолий Вассерман. Фото: Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
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На столкновение с Россией Киев толкает Вашингтон, где у власти хотят остаться демократы

Война на Украине неизбежна, но она будет короткой, а именно все закончится за четыре дня. С таким прогнозом выступил известный эрудит, публицист, а ныне депутат Госдумы Анатолий Вассерман.

В эфире радио "Аврора" он дал свой прогноз, как будет происходить принуждение Киева к миру.

По словам знатока, из Незалежной упорно делают "Анти-Россию". На этом пути возможны "любые чудеса и потрясения". Вассерман считает, что для утверждения соборной как "Анти-России" совершится еще очень много, что у него, уроженца Одессы, вызывает сожаление.

Ситуация на Украине во многом будет зависеть от политической обстановки в США, уверен эксперт. Он напомнил, что 8 ноября там должны пройти парламентские выборы. На данный исторический момент времени Демократическая партия контролирует всю власть в стране, как законодательную, так и исполнительную. Вероятно, после выборов демократы потеряют эту возможность, предполагает публицист.

Они попытаются с помощью Украины предотвратить такой исход. Точно так же поступили республиканцы в 2008 году, когда устроили провокацию с нападением Грузии на Южную Осетию. Тогда Москва принудила Тбилиси к миру и грузинское вторжение закончилось за пять дней. С Киевом все пройдет еще быстрее, убежден Вассерман.

"Война против Украины, скорее всего, будет четырехдневной. Не потому, что так много времени уйдет на принуждение к миру <…>, а потому, что по примеру многих великих спортсменов, армия России оставит себе запас на установление будущих рекордов", – констатировал знаток.

Также он повторил свой старый тезис о том, что и Украина может напасть на один из регионов РФ, но сделает она это лишь два раза – "в первый и в последний".

Удивительно, но со своим бывшим соотечественником согласен и генерал ВСУ Сергей Кривонос. По его мнению, Вооруженные силы РФ смогут организовать молниеносный захват Киева, причем до последнего момента российские войска даже не будут вторгаться на территорию Незалежной. А все сделают посредством ракет и авиации, заметил украинский военный.

Напомним, Вассерман уже ранее прогнозировал четырехдневную войну на Украине, но обращал внимание на то, что инициатором ее будет именно киевский режим. Сама атака на РФ произойдет в июле-августе 2022 года.

Источник: Радио "Аврора" ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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