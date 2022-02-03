В угрозу войны верят все, кроме потенциальных участников вооруженного конфликта

В США, Великобритании и других странах НАТО утверждают, что скоро начнется война на Украине, и отправляют военную помощь Киеву. При этом в самой Украине, как и в России, не видят угрозы неминуемого вооруженного конфликта. На эту странность обратили внимание читатели британской газеты Daily Mail.

Накануне издание вышло с большой статьей о том, как армия России готовится к марш-броску на Киев через Чернобыльскую зону, которая до сих пор пустует, и только стаи диких лошадей и волков там бродят, не опасаясь радиации. И вот теперь, дескать, эту местность планируют сделать полем боя для армий РФ и Незалежной.

Статья вызвала бурное обсуждение среди англоязычных читателей из разных стран.

"Постойте, лидер Украины утверждает, что Россия не собирается вторгаться", – указывает пользователь из США.

"Как распространяются слухи: мой дядя-украинец рассказал, что друг дочери его брата обеспокоен возможным вторжением через Чернобыль", – написал читатель из Австралии.

"А племянники моего дяди считают, что это ерунда", – комментирует британский подписчик издания.

"Весь мир в панике, и только русские и украинцы не видят опасности! Ржу не могу", – пишет пользователь ZlataS.

"Все хотят, чтобы вы поверили, что Украина и Россия находятся на грани неминуемой войны. Знаешь, кто не думает, что война неизбежна? Украина и Россия", – высказывает аналогичную мысль житель США.

"Разжигающая войну болтовня", "спонсируемая пропаганда" – так многие читатели оценили статью Daily Mail. А некоторые откровенно посмеялись над высказываниями автора, который якобы побывал на месте событий и написал про увиденное своими глазами:

"Хотел бы я увидеть фотографии диких лошадей", – иронизирует пользователь из США.

Ранее аналитики американского издания The New Republic попытались разобраться, кому выгодны страхи перед войной на Украины. Бенефициары нашлись в Соединенных Штатах.

Тем временем из Донбасса сообщают, что против них уже применяется оружие, поставленное Киеву странами НАТО.