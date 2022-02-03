Срывали шоу и угрожали "Молотовыми": как "Кроликов" изгнали из родной Украины

Срывали шоу и угрожали "Молотовыми": как "Кроликов" изгнали из родной Украины
Фото: Lev Ilyin / Global Look Press / www.globallookpress.com
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Популярные юмористы уже несколько лет не выступают дома

Популярный украинский юмористический дуэт "Кролики" попал в опалу еще при администрации Петра Порошенко – в 2015 году команде сорвали два концерта в Трускавце. Местные провокаторы не пускали зрителей и угрожали коктейлями "Молотова". Оказалось, виной тому их выступление на "Новогоднем параде звезд", который состоялся годом ранее: там Кобзон, Валерия и Газманов распевали песни про санкции. А "Кроликов" подмонтировали – вышло так, будто дуэт сидел и аплодировал. Хотя на деле виновники торжества вообще ничего об этом не знали.

Один из "Кроликов", Владимир Моисеенко, рассказал в эфире телепрограммы "Судьба человека", что оказался в незавидном положении с коллегой Владимиром Данильцом у себя дома, на Украине. После срыва концерта артистов стали травить – якобы те принимали участие в съемках на территории "агрессора". Хотя все билеты расходились "на ура". Однако выступления пришлось отменить.

В 2015 году в Чернигове даже провели акцию – местному губернатору подали петицию. Мол, если "Кролики" выступят в городе, то спустя сутки в городе появятся российские танки. С тех пор на Украине дуэт концертов не дает.

Артисты считают, что действующий президент Украины Владимир Зеленский, который когда-то был их коллегой, стал заложником обстоятельств – в итоге под внешнием влиянием он изменил и риторику, и мысли.

"Мы не ожидали. Всегда выступал за счастье и радость. Критиковал тех, кого народ Украины не любил. Было больно", – признались "Кролики".

Кстати, дуэт внесен в базу "Миротворца" – на сайте говорится, что юмористы якобы участвовали в "провокации" информационного характера со стороны РФ.

Данилец как-то рассказал, как украинские коллаборационисты убили его деда – из-за этого артист еще больше возненавидел местных националистов.

Источник: Вести ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ
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