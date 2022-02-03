Тихановская засобиралась к Зеленскому

Тихановская засобиралась к Зеленскому
Светлана Тихановская. Фото: Mark Thomas / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
продолжениеВ России Эрдогана назвали провокатором из-за поставок Украине "Байрактаров"
Политик увидела в главе Незалежной союзника, с которым можно дружить против Лукашенко

Одна из лидеров белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты республики Светлана Тихановская заявила, что готова приехать в Киев. В ходе онлайн-конференции, которая была проведена украинским депутатским объединением "За демократическую Беларусь", политик уточнила, что готова встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Экс-кандидат на пост главы государства сообщила, что желает сотрудничать с действующей украинской администрацией, с которой, уверена, найдет решение проблем, создаваемых неким образом режимом Александра Лукашенко.

В свою очередь депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил, что направит во внешнеполитическое ведомство запрос, чтобы согласовать визит политика в Незалежную.

На сайте Тихановской говорится, что в онлайн-встрече принимали участие представители украинских фракций "Европейская солидарность", "Слуга народа" и "Голос". Им Светлана выразила благодарность за поддержку белорусов, отметив, что украинские средства массовой информации не называют Лукашенко президентом Белоруссии.

Политик призвала Киев к прекращению сотрудничества с правоохранительными органами Белоруссии, а также введению статуса беженцев для тех, кто вынужденно выехал в Незалежную.

"Также депутаты отметили: в Украине понимают, что Лукашенко не представляет беларусов, а режим не равно Беларусь", – говорится в сообщении.

Ранее Тихановская раскритиковала ввод войск ОДКБ в Казахстан, заявив, что тем самым нарушается право граждан на участие в протестных акциях. Лидер оппозиции сравнила введение военного контингента с иностранным вмешательством в дела суверенного государства.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ
новости партнеров
По теме

Постпред США объявила о "вторжении" России в Восточную Европу

Американский дипломат выступила с громким заявлением

Лавров "вытер пол" главой МИД Британии на переговорах в Москве - Magyar Hírlap

Венгерский журналист раскритиковал уровень знаний шефа дипломатии Соединенного Королевства

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей