Захарова распределила роли для Украины и ее союзников: Трус, Балбес и Бывалый

Захарова распределила роли для Украины и ее союзников: Трус, Балбес и Бывалый
Мария Захарова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
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США и Великобритания поставили Незалежную в опасное положение

Вашингтон и Лондон ведут себя по отношению к Киеву как герои комедии Леонида Гайдая "Кавказская пленница" – они готовы рисковать его безопасностью. Такую аналогию провела официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В эфире Первого канала она напомнила момент, когда героиня фильма красавица-комсомолка Нина едет за рулем автомобиля, а дорогу ей пытаются перекрыть Трус, Балбес и Бывалый.

"Вот у меня такое впечатление, что киевский режим как раз посередине, и за руки его держит с одной стороны Вашингтон, с другой – Лондон",

– приводит РИА "Новости" слова Марии Захаровой.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал западных партнеров не накалять обстановку, советуя своим гражданам эвакуироваться с Украины перед лицом российской угрозы. Однако иностранные лидеры к этому не прислушались.

Сейчас США, Великобритания, Польша и ряд других стран НАТО активно поставляют Украине вооружение. Как оказалось, многие боеприпасы имеют уже ограниченный срок годности. Эксперты видят в этом тревожный сигнал для Донбасса. В целом, по мнению Захаровой, многих членов НАТО нужно уже называть "натистами".

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ
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