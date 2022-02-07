Белорусский лидер вспомнил спор между Москвой и Минском о ценах на нефть

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пожаловался на "унижения" со стороны России, которые он испытывал до 2020 года. Свои откровения бацька поведал в большом интервью российскому журналисту Владимиру Соловьеву.

"Меня не просто обманывали, меня унижали до последнего времени, до 2020 года", – заявил Лукашенко в эфире ютуб-канала "Соловьев Live".

Александр Григорьевич добавил, что некоторые его "до сих пор унижают", однако он это терпит.

Белорусский лидер в качестве примера такого унижения со стороны Москвы привел ситуацию с ценами на нефть и отказ Минска в 2020-ом платить премию к стоимости черного золота.

"А нам говорят: надо $14 сверху заплатить за то, что мы вам поставляем нефть. Я говорю: "Это неправильно". На переговорах. И Путин поворачивается: "Вы что, с ума сошли"? Он же прав", – подчеркнул бацька.

Напомним, в феврале 2020 года Лукашенко возмутился, что российские компании объявили о поставках нефти в Республику с уплатой премии к цене, в то время как на Запад топливо идет без нее. В результате, глава государства заявил, что Белоруссия намерена закупать черное золото у других стран, в том числе у США и ОАЭ.

Ранее в этом же интервью Лукашенко открыл Соловьеву тайну своего появления в центре Минска с автоматом в руках в тревожные дни массовых акций протеста в августе 2020 года. Александр Григорьевич сообщил, что не собирался повторить судьбу своего украинского коллеги экс-президента Виктора Януковича и сбегать из страны.

Кроме того, он указал, когда признает Крым российским. По его словам, для этого нужно всего лишь одно условие.

"Как только я пойму и президент России мне скажет, что в этом есть необходимость", – сказал Лукашенко.

