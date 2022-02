Президент Белоруссии Александр Лукашенко должен буквально на коленях умолять российского лидера Владимира Путина отказаться от военного вторжения на Украину, в противном случае обоих ждет Гаагский трибунал. Об этом заявил депутат Европарламента, бывший премьер-министр Литвы Андрюс Кубилюс.

По его словам, Лукашенко всегда был "рабом Кремля и бесправным слугой президента Путина" и был вынужден соглашаться с любыми решениями России, касающимися Белоруссии. В частности, сейчас у него даже не спрашивали разрешения на переброску в республику 30 000 солдат ВС РФ.

Но несмотря на свое бесправие, Лукашенко будет нести ответственность за вооруженную атаку на Украину, если она будет предпринята с территории Белоруссии, указывает Кубилюс.

"Вот почему г-н Лукашенко должен просто молиться (поскольку других инструментов влияния на решения Путина у него нет), чтобы российские войска, дислоцированные сейчас на белорусской земле, не участвовали в военном вторжении в Украину",

– говорится в воззвании европарламентария, которое он озаглавил "Лукашенко и президент Путин оккупируют Беларусь" и разместил на официальном сайте представителей ЕП от Литвы.

Кубилюс указывает, что появление российских войск в Белоруссии означает оккупацию республики, на которую согласился Лукашенко. За это главу РБ надо судить, а вместе с ним под трибунал следует отдать командиров белорусской армии, которые выполняли преступные приказы, призвал литовский депутат.

Lukashenka always was & remains just a puppet of Putin. Now he is assisting Putin in occupation of #Belarus.Belarusian military commanders have a chance to stand by the people of Belarus & defend its sovereignty against military interference from Kremlin. https://t.co/UF72jCFlxv