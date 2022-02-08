У Европы мало вариантов замещения российского газа в случае остановки транзита через Украину

Вашингтону придется спасать европейских союзников, когда в ответ на западные санкции Москва остановит газоснабжение ЕС. Организация новых поставок газа в Европу разорит США. К такому выводу пришли эксперты издания Los Angeles Times.

Авторы указывают, что Россия и ЕС в равной степени зависят от поставок газа в Европу, поэтому обе стороны не заинтересованы в их остановке. В частности, европейцы отложат санкции против энергетической отрасли РФ на самый крайний случай.

Россия тоже будет исполнять контракты до последнего. Однако первое, что она сделает в случае вооруженной провокации на Украине, – это перекроет транзит голубого топлива через эту страну. Это значительный объем – в прошлом году через ГТС Украины в Европу было поставлено 25% всего полученного из России трубопроводного сырья.

Компенсировать этот объем можно с помощью "Северного потока-2", но он пока не запущен, напоминает издание. Таким образом, восполнить потери российского газа можно только с помощью СПГ. Америка является крупнейшим экспортером сжиженного газа в мире, но в последнее время она нарастила свои поставки в Европу до максимума. Свободных мощностей у нее сейчас просто нет.

"Следовательно, для обеспечения европейцев газом Америке придется как минимум удвоить количество экспортных терминалов, что повлечет за собой громадные расходы. Иными словами, перекрыв газ в Европу в качестве ответа на санкции, Россия в буквальном смысле сможет разорить США",

– приводит "ПолитРоссия" выдержку из статьи LAT. Более того, строительство дополнительных СПГ-терминалов и разработка новых месторождений – это время, которого у европейцев не будет, ведь перекрыть газовый вентиль можно в один момент.

Покупать СПГ у других стран-производителей можно, и США даже начали на этот счет переговоры, но эти объемы не закроют дыру от потери российского газа. Таким образом Россия лишится только части сбыта сырья, тогда как Европа останется без топлива, а США будут вынуждены вкладывать огромные средства в помощь союзникам. И не факт, что эти вложения когда-нибудь окупятся.

Ранее эксперт пояснил, почему план Брюсселя о поставках газа из Испании в Германию не осуществим.